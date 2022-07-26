Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 170 российских оккупантов.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Потери противника в личном составе на сегодня в общей сложности составляют около 39 870 человек.
По данным Генштаба, всего за период с 24 февраля по 26 июля ликвидировано:
- вражеских танков ‒ 1737 единиц (+7 единиц за последние сутки);
- боевых бронированных машин - 3959 (+9);
- артиллерийских систем – 880 (+4);
- РСЗО - 258 (+1);
- средств ПВО - 117 (+1);
- самолетов - 222 (+0);
- вертолетов – 189 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 722 (+3);
- крылатых ракет - 174 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3).
Также враг потерял за указанный период 75 (+2) единицы специальной техники.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.
С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 75 тысяч человек. Сюда входит личный состав армии РФ, мобилизованные с временно оккупированных территорий и наемники. А общая стоимость техники, которую уничтожили ВСУ, превысила 17,3 миллиарда долларов.