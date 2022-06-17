Использование такой техники россиянами может быть связано с нехваткой средств.

Украинским военным удалось сбить экспериментальный российский БПЛА "Мерлин-ВР".

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Армияinform.

Новостью об этом, а также фотографиями сбитого БПЛА, поделился в сети украинский блогер и волонтер Павел Кащук.

Примечательно, что этот БПЛА был публично продемонстрирован лишь в сентябре прошлого года и официально не принят на вооружение армии РФ.

Его разработкой занимались в "Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий" в Смоленске. Одной из особенностей БПЛА является гибридная силовая установка.

Заявлено, что "Мерлин-ВР" может находиться в воздухе до десяти часов и подниматься на высоту до 5 километров. Он может выдержать вес до 6,5 килограмма. Это предусматривает возможность установки на него достаточно мощного оптико-электронного модуля. На сбитом экземпляре такой модуль уцелел, поэтому его могут исследовать украинские специалисты.

Использование такой техники россиянами может быть связано с нехваткой средств.

"Это может быть неудачной попыткой испытать новинку в реальных боевых условиях. Впрочем, наиболее вероятным является то, что оккупанты банально ощущают нехватку штатных средств, которые были в значительном количестве потеряны ими во время боевых действий", - отмечает корреспондент Армияinform Владислав Демьяненко.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 593 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Чаще всего наши бойцы "приземляют" беспилотники "Орлан-10", однако они сбивали и более дорогие модели. Например, в начале июня воины ВСУ взорвали БПЛА "Форпост" общей стоимостью примерно $7 миллионов.

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