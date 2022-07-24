На Харьковщине украинские военнослужащие уничтожили еще один БПЛА российской армии – хваленый российской пропагандой беспилотный летательный аппарат ZALA.
Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме.
Сообщается, что российский беспилотник был ликвидирован под Изюмом воинами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр". Правда, не уточняется, какими именно средствами удалось его "приземлить".
Завалили еще одного аналоговнета - шутя подписал фото волонтер.
О ZALA
Данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и т.д.
Беспилотник может находиться в воздухе до 4 часов, а его запуск осуществляется с рук без использования катапульты. Выпускаются преимущественно трех типов: вертолеты, самолеты, и аэростаты.
Ранее УНИАН сообщал, что украинские защитники сбили дорогостоящий российский беспилотник "Форпост", стоимость которого оценивается примерно в семь миллионов долларов.
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