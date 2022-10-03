В Вооруженных силах также рассказали о судьбе оккупантов из Лимана.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил об освобождении села Торское в Донецкой области.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно сообщений об окружении большого количества оккупантов в направлении Лимана, Череватый рассказал, что "часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти".

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"Сейчас какая-то часть из них пытается занимать оборону в Кременной. Соответственно, наши подразделения продолжают там работу, потому что остатки их есть по лесам; стабилизацию ситуации, отлов этих остатков оккупантов; разминирование – очень сильно заминирована территория", – сказал он.

Череватый заявил, что "также наши подразделения взяли уже село Торское - по дороге в Кременную".

"И поражают огнем артиллерии подразделения противника, который пытается закрепиться в Кременной и построить оборону", – сообщил представитель восточной группировки ВСУ.

Оккупация и перспективы освобождения Кременной на Луганщине – что стоит знать

Город Кременная в Северодонецком районе Луганщины оказался под обстрелами с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже в марте у города происходили боевые действия.

Россияне, в частности, расстреляли в упор из танка дом для пожилых людей в Кременной, в результате чего погибли 56 человек, еще 15 человек оккупанты похитили.

Уже 18 апреля глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Кремневую захватили оккупанты и эвакуация невозможна.

10 сентября Гайдай заявил, что оккупанты массово бегут из Луганщины на фоне контрнаступления ВСУ со стороны Харьковской области. По его словам, в Сватовом среди оккупантов и коллаборантов паника. Предатели и крупные эшелоны техники покинули город. Кроме того, он заявил, что украинские воины уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.

14 сентября сообщалось, что российские оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги и создают видимость своего массового присутствия в городе.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

Эксперты объясняли, что освобождение Лимана является важным, поскольку открывает возможность украинским защитникам продолжить освобождение территории – пойти дальше на Кременную, Северодонецк.

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