Боррель считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам Путина по применению ядерного оружия

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ Владимира Путина о том, что он может применить ядерное оружие в вооруженном конфликте в Украине.

Об этом он сообщил в комментарии ВВС.

Боррель заметил, что война достигла "опасного момента".

Видео дня

"Безусловно, это опасный момент, потому что российкая армия была загнана в угол, и реакция Путина - угроза использования ядерного оружия - это очень плохо", - сказал Боррель.

Он напомнил, что в редком обращении к нации в начале недели Путин сказал, что его страна имеет "разное оружие уничтожения" и "использует все доступные средства", добавив: "Я не блефую".

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их серьезно", - подчеркнул Боррель.

Он опроверг беспокойство относительно того, что поставки оружия в ЕС исчерпываются и сказал, что ЕС должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также применять экономические санкции против президента Путина и его союзников и проводить дипломатическую деятельность.

По его словам, все, кто ездил в Москву, чтобы поговорить с Путиным, возвращались с одним и тем же ответом, что у него есть "военные цели", и если он их не достигнет, то "продолжит борьбу".

"Это, безусловно, тревожное направление, но мы должны продолжать поддерживать Украину", – резюмировал глава европейской дипломатии.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Боррель заявил, что РФ выбрала путь конфронтации вместо прекращения войны против Украины, а потому ЕС осуждает обострение Россией ее незаконной, неспровоцированной и необоснованной агрессии против Украины.

Глава европейской дипломатии строго осудил планы по организации незаконных референдумов, направленные на аннексию Россией территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Он назвал это еще одним вопиющим нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и серьезным нарушением Устава ООН.

Боррель заверил, что Россия, ее политическое руководство, и все причастные к организации этих "референдумов" и других нарушений международного права и международного гуманитарного права в Украине будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что Европейский Союз и его страны-члены никогда не признают оккупированные территории ничем иным, кроме как частью Украины, и будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности столько, сколько это будет необходимо.

Ядерный шантаж Путина: что известно

Накануне проведения на оккупированных территориях "референдумов" Путин в своем обращении к нации пригрозил миру ядерным ударом в случае "посягательства" на аннексированные районы.

Согласно доктрине РФ, Кремль может использовать ядерное оружие только при условии, если будет видеть угрозу существованию своей страны.

Ядерный шантаж России усилилось после громкого военного поражения РФ в Харьковской области, когда в Москве в срочном режиме путем частичной мобилизации пришлось искать дополнительные силы для защиты занятых рубежей.

23 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил руководство РФ о "тяжких последствиях", если Москва применит оружие массового уничтожения.

"Они знают, что будут тяжелые последствия. Я не буду конкретизировать, как мы отреагируем. Это зависит от того, какого вида оружие массового уничтожения они могут применить. Мы посылаем эти сообщения, и мы четко заявляем, чтобы сделать невозможным развитие таких событий", - подчеркнул Столтенберг в интервью CNN.

Вас также могут заинтересовать новости: