В Харьковской области зафиксированы прилеты 10 вражеских ракет.

Российская ракета попала в больницу в недавно деоккупированном Купянске. Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в семь утра вражеская российская ракета С-300 попала в больницу в городе Купянск. Частично разрушено и повреждено инфекционное отделение, аптечный пункт и тому подобное. На месте работают подразделения ГСЧС.

Также он сообщил, что в результате ракетной атаки Харьков полностью обесточен, в области электроснабжения нет частично. В Харькове электротранспорт и метрополитен не работают.

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В целом, по его данным, оккупанты ударили по Харьковщине десятью ракетами.

Ракетный удар по Украине 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 16 декабря, россияне совершили очередную масштабную ракетную атаку по Украине. Вследствие попаданий по энергообъектам в нескольких областях Украины вводятся аварийные отключения света.

В частности, в результате ударов россиян по критической инфраструктуре Харькова город остался полностью без электричества. Сообщалось также о проблемах со связью.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет, ПВО сработала неплохо. О точных результатах работы ПВО будет сообщено после завершения атаки.

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