Министр энергетики предупредил об аварийных отключениях света.

В результате массированной ракетной атаки России 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он предупредил о возможном падении объемов генерации электроэнергии.

"Будут происходить аварийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут восстанавливать энергоснабжение", - отметил министр.

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Война в Украине - ракетный удар 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сейчас идет масштабная российская ракетная атака по Украине. О работе ПВО сообщалось во многих областях — Харьковской, Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и других.

Мэр Киева сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Также известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.

С начала атаки в Запорожской области уже зафиксировано 15 "прилетов" российских ракет. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом.

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