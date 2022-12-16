В городе работают "Пункты несокрушимости".

Российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. В результате город остался полностью без электричества. Сообщается также о проблемах со связью.

Информация поступила от городского главы Игоря Терехова и спикера "Харьковоблэнерго". Мэр написал в официальном Telegram-канале: "Харьков обесточен, но работают все "Пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет. Выстоим и победим".

Аналогичной информацией поделилась спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко. Она тоже сообщила об отсутствии энергоснабжения по всему городу. А местные жители уже успели рассказать, что в Харькове наблюдаются проблемы со связью.

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Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о трех ударах по объектам инфраструктуры в Чугуевском районе. По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших.

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Примерно в 8:30 утра глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил о пусках ракет. Ожидается около 60 штук. По всей Украине звучат сигналы воздушной тревоги.

О работе ПВО сообщалось во многих областях — Харьковской, Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и других.

Уже есть информация о первых "прилетах". Помимо Харькова, удар нанесли по Кривому Рогу — зафиксировано попадание в жилой дом. Взрывы также звучали в двух районах столицы, куда уже выдвинулись все экстренные службы.

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