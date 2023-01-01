На обломке сбитого дрона было написано по-русски "С Новым годом".

Российские оккупанты атаковали в новогоднюю ночь украинцев дронами-камикадзе, на одном из которых обнаружили послание.

Начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал снимки обломков БПЛА, на которых видно "послание" от россиян. "Обломки шахида - часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом!",- прокомментировал Небитов.

"Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - написал он.

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Также Небитов поблагодарил подразделения ПВО ВСУ за отличный результат. "Без вашей профессиональной работы утро было бы недоброе", - отметил он.

При этом Небитов не уточнил, где именно нашли обломки дрона с "поздравлением". В частности, на обломке маркером было написано: "С Новым годом" и изображение подарка и фейерверка.

Напомним, украинские военные сбили все дроны-камикадзе, которыми россияне ночью атаковали столицу.

Атака РФ на Украину на Новый год

Днем 31 декабря 2022 года Россия осуществила очередной ракетный удар по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противник произвел пуски более 20 крылатых ракет,12 из них были сбиты.

В результате атаки по Николаеву было ранено семеро человек.

Взрывы также раздавались в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 человек, шестерым медики оказали помощь на месте.

После массированного ракетного удара днем, Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. Вечером 31 декабря, за несколько часов до Нового года, РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Сообщалось о том, что залетело две группы "Шахедов".

А в ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона. В то же время городской голова Киева Виталий Кличко подчеркнул, что взрывы в столице являются последствиями работы украинской ПВО.

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