Мэр столицы сообщил о взрывах в трех районах города.

В субботу, 31 декабря 2022 года, Россия устроила массированную атаку на ряд городов Украины, среди них - Киев. Жители столицы слышали серию мощных взрывов.

Информацию о взрывах в своем Телеграмм-канале подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали - позже", — написал он.

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Кроме того, взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах столицы, добавил впоследствии Кличко. "Также взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском. Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", — говорится в его сообщении.

Позже в ОП заявили, что в Киеве повреждения получил гостиничный объект. Затем добавили, что в Соломенском районе столицы обломки попали в частный дом. По состоянию на 14:35 Кличко сообщил, что, по предварительной информации, в этом районе один человек погиб в результате ракетной атаки России. Несколько пострадавших.

Мэр Киева добавил, что в Соломенском районе медики госпитализируют троих пострадавших женщин и двух мужчин. Спасатели работают на местах взрывов.

"В Печерском районе, возле станции метро "Дворец Украины" — попадание в отель", — уточнили в КГВА.

Фото и видео последствий российского удара по гостинице в Киеве показали в Офисе президента Украины:

По последней информации Кличко, в Киеве погиб пожилой мужчина, семеро пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек – в крайне тяжелом состоянии.

Массированная ракетная атака России на Украину 31.12.2022

В канун Нового года Российская Федерация нанесла серию ударов по ряду украинских городов. Сначала сообщалось о работе ПВО, но позже появилась информация и о "прилетах".

Так, взрывы прогремели в Киеве, Хмельницком, Николаеве, Житомире, Харьковской и Винницкой областях.

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