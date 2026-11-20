Люди, вооруженные охотничьими копьями и украшенные ожерельями, подошли к правительственному пункту.

Несколько десятков представителей изолированного народа ава вышли из леса и приблизились к правительственному пункту, чтобы попросить еды, пишет The Washington Post. Речь идет о том, что на восточной окраине Амазонии, где значительную часть лесов вырубили ради создания пастбищ для скота, сохранился островчик зелени – территория коренных народов Арарибойя. Эта местность в бразильском штате Мараньян по площади примерно вдвое превышает площадь американского штата Род-Айленд. Здесь живут представители трёх коренных народов – всего более 10 тысяч человек. Некоторые из них находятся в полной изоляции и не поддерживают никаких контактов с внешним миром.

Однако на этой неделе произошло событие, которое антропологи назвали историческим: от 20 до 30 представителей изолированного народа ава вышли из леса и приблизились к правительственному пункту, чтобы попросить еды.

"Такого ещё никогда не случалось, такого контакта не было. Они вышли прямо перед нами. Я увидел их первым и очень взволновался", – рассказал в аудиосообщении представитель коренного народа гуахахара, зафиксировавший эту встречу.

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Представители народа ава, вооруженные охотничьими копьями и украшенные ожерельями и поясами, подошли к правительственному пункту и попросили ямс – съедобные клубни тропического растения. Получив еду, они вернулись в лес.

"Мы все были весьма потрясены этой ситуацией. Их положением, тем, насколько они уязвимы. Нас было много", – добавил мужчина из народа гуахахара.

Аудиозапись передала изданию The Washington Post правозащитная организация Survival International. Она согласилась обнародовать её только при условии, что личность собеседника не будет разглашена из-за опасений возможных преследований.

Антропологи были потрясены. Ранее представителей изолированного народа ава уже замечали, однако никогда не видели столь большой группы одновременно. На этот раз они вышли из леса вместе с детьми.

"Это имеет огромное значение. Я бы назвал это событие историческим для коренных народов Южной Америки и Амазонии", – заявил Уира Гарсия, профессор Федерального университета Сан-Паулу, написавший книгу о народе ава.

Представители властей сообщили, что внимательно следят за "сложной ситуацией, которая продолжает развиваться".

"В настоящее время главным приоритетом является обеспечение защиты жизни, здоровья и автономии изолированных представителей народа ава, а также уважение их права самостоятельно определять формы взаимодействия с другими народами и окружающим их обществом", – говорится в заявлении Министерства по делам коренных народов Бразилии.

Исследователи отмечают, что удивительным является сам факт того, что этому народу удалось так долго сохранять изоляцию в одном из наиболее разрушенных районов Амазонии.

В Бразилии насчитывается более 110 коренных народов, не поддерживающих контактов с внешним миром. Однако большинство из них проживает на территории отдаленных, хорошо сохранившихся участков Яномами и Вале-ду-Жавари. Арарибойя, напротив, не имеет защитной буферной зоны вокруг лесов. В последние годы эта территория страдает от незаконных лесорубов, браконьеров и захватчиков земель. По данным правительства, в 2024 году огонь уничтожил более 70% её площади.

"В последние годы этот регион одним из самых сильно пострадал от лесных пожаров", – заявили представители власти.

Чтобы противостоять этим угрозам, представители народа гуахахара, который вместе с ава населяет эту территорию, создали группу "хранителей леса". Это вооружённое подразделение, которое патрулирует огромную территорию и пытается защитить её от незаконных вторжений. Несколько его участников погибли во время того, что они сами называли "битвой".

В Перу сняли на видео племя, которое отказывается от контактов с миром

Напомним, в Перу сняли на видео неконтактное племя Машко-Пиро, которое считается одним из крупнейших народов, до сих пор отказывающихся от контактов с остальным человечеством. Несколько десятков человек вышли на берег реки в перуанской Амазонии всего в нескольких милях от ряда лесозаготовительных концессий. По словам активистов, это ярко иллюстрирует срочную необходимость отозвать все лицензии на лесозаготовку в этом районе и признать, что территория принадлежит народу Машко-Пиро. Было зафиксировано несколько случаев, когда в общей сложности более полусотни представителей племени выходили из джунглей и появлялись вблизи поселений контактных племен на юге Перу из-за активности лесорубов.

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