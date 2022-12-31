За несколько часов до Нового года Россия запустила по Украине дроны-камикадзе.

В субботу, 31 декабря 2022 года, после массированного ракетного удара днем, Россия запустила по Украине дроны-камикадзе.

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, залетело минимум две группы "Шахедов". Они движутся в направлениях Пологов, Днепра, Мелитополя и Николаева. Один дрон уже уничтожен.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, "красными" остаются Луганщина и АР Крым.

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В 22:18 глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о том, что на Днепропетровщину летят беспилотники. Они следуют со стороны Запорожской области.

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