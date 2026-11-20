В ночь на 20 ноября российские оккупанты запустили по Украине 27 баллистических ракет.

Тактика удара россиян по Украине на этот раз была особенно подлой – по несколько групп ракет с паузами в 20-30 минут. При этом украинские защитники смогли поразить три российские установки для запуска баллистических ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "По состоянию на это утро с ночи Россия запустила более 400 ударных дронов и свыше 110 ракет, из них 27 – баллистических", – отметил Зеленский.

По его словам, этот удар россияне развернули по многим городам и регионам Украины.

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Как отметил глава государства, абсолютно все цели – это обычная гражданская инфраструктура, то, что обеспечивает жизнь людей.

"Энергетические объекты, логистика – мосты через Днепр, объекты железной дороги. Были нанесены удары, в частности, по подстанциям и линиям электропередачи, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе. Повреждены и обычные жилые дома", – сообщил президент.

Вместе с тем, на данный момент известно, что в результате российского удара погибли 8 человек. Еще почти 30 человек ранены.

В настоящее время восстановление энергетики и инфраструктуры уже ведётся повсеместно на территории Украины, где это позволяет обстановка в сфере безопасности.

Какова была тактика воздушного нападения РФ

"Россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Один из самых массированных ударов. Тактика удара на этот раз была особенно подлой – по несколько групп ракет с паузами в 20–30 минут, чтобы затруднить тушение пожаров и разбор завалов", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что погибшие уже были тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов, а россияне наносили повторные удары.

Отдельно президент отметил, что в целом было сбито 79 крылатых ракет. В частности, в отношении крылатых ракет украинские военные действовали очень профессионально:

"Очень хорошо сработала украинская боевая авиация – наши F-16, "Миражи" и МиГи. С баллистическими ракетами, к сожалению, значительно сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет партнерами".

Поражение российских пусковых установок

Также Зеленский отметил украинских военных, которые пытаются имеющимися средствами уничтожать пусковые установки российской баллистики:

"Этой ночью мы поразили три пусковые установки. Одна уничтожена, по двум другим уточняем последствия поражения".

Обращение к партнерам

Как заявил Зеленский, миру нужен и четкий ответ на массированную российскую атаку.

"Важно, чтобы были не только заявления партнеров о поддержке Украины и украинцев, но и выполнение конкретных договоренностей по ПВО", – добавил президент.

Зеленский поручил МИД Украины сегодня связаться с каждым из партнеров, которые уже начали готовить пакеты ПВО.

"Нужно ускорить поставки. Отдельно обсудили с министром обороны Украины вопросы взаимодействия с партнерами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3. Мы очень рассчитываем, что Пентагон одобрит поставки, которых мы ожидаем", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как отметил глава государства, инициатор войны Владимир Путин нанёс удар очень демонстративно, а именно: "после неудачных встреч в Китае и фактического провала его намерения как-то "переделить" мир":

"На фоне того, что российские позиции на фронте самые слабые за весь этот год. Свою военную и дипломатическую несостоятельность Россия пытается компенсировать именно таким террором, именно такими ударами по жизни".

Удар по Украине

По данным Генерального штаба ВСУ, Силам обороны удалось перехватить лишь 3 баллистические ракеты.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в ночь на 20 ноября под российским ударом оказались Киев и девять областей. В настоящее время известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 8 человек, ещё 28 получили ранения.

По предварительным данным: в Киеве – 6 погибших, 15 пострадавших, во Львовской области – 2 погибших, в Харькове – 4 пострадавших в результате удара по медицинскому учреждению.

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