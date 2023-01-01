13 из них сбили еще в 2022 году, а остальные 32 - в 2023.

В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских "шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"В ночь с 31 декабря на 1 января 2022 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных беспилотников.

"13 - в 2022-м и 32 – в 2023-м году. Испортить праздник украинцам не получилось", - подчеркнули военные.

Атака РФ на Украину на Новый год

Днем 31 декабря 2022 года Россия осуществила очередной ракетный удар по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противник произвел пуски более 20 крылатых ракет, 12 из них были сбиты.

В результате атаки по Николаеву были ранены семеро человек.

Взрывы также раздавались в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 человек, шестерым медики оказали помощь на месте.

После массированного ракетного удара днем, Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. Вечером 31 декабря, за несколько часов до Нового года, РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Сообщалось о том, что залетело две группы "Шахедов".

А в ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что на Киевщине работала противовоздушная оборона. В то же время мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что взрывы в столице являются последствиями работы ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: