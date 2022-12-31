Президент РФ демонстрирует лютую ненависть к тем регионам, которые считал карманными, отметили в ОП.

Российская Федерация хотела добиться новыми ударами по Украине крылатыми ракетами разрыва объединенной энергосистемы нашей страны.

Российский президент Владимир Путин сейчас демонстрирует лютую ненависть к тем регионам, которые считал карманными, - к Одессе, к Харькову, и таким образом мстит, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк российской журналистке Юлии Латыниной.

"…крылатыми ракетами Российская Федерация в течение нескольких ударов, волновых, каскадных ударов, (хотела - Ред.) разорвать объединенную энергосистему. Вы понимаете, чего они хотели добиться? Они хотели добиться, чтобы в одних регионах был профицит электроэнергии. Ну, генерация все равно же вырабатывала бы, да, и соответственно эту электроэнергию просто физически б некуда было бы девать. Магистральных проводов… не было бы", - сказал он.

Советник добавил, что в случае разъединения энергосистемы, некоторым областям грозил бы дефицит электричества.

"…разъединенная система, она действительно провоцирует в одних областях дефициты, а в других - профициты, вот это они делали… Они исключительно хотели лишить часть регионов (электричества - Ред.)…, ну, например, Одессу и так далее…", - заявил Подоляк.

Удар по Украине - новости, которые стоит знать

31 декабря РФ запустила по территории Украины десятки ракет, в Киеве, Запорожье, Николаеве и в Хмельницком зафиксированы "прилеты", есть серьезные разрушения среди объектов гражданской инфраструктуры.

В Киеве погиб один человек, есть 22 пострадавших. В Запорожье ранены четверо мирных жителей, в том числе беременная женщина девочка. В Николаеве ранены шесть человек, а трое - госпитализированы. В Хмельницком госпитализированы восемь гражданских.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что Россия может снова обстрелять Украину под бой своих курантов.

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