Российская армия запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Силы обороны Украины сегодня сбили 12 из более 20 крылатых российских ракет.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook. В частности, предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

"Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", - написал Залужный.

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Массированная ракетная атака России по Украине 31.12.2022

Россия, несмотря на новогодние праздники, продолжает террор над Украиной. 31 декабря российские оккупанты выпустили ракеты и из-за этого воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

В Николаеве есть по меньшей мере шесть раненых, один человек в тяжелом состоянии. Виталий Ким заметил тенденции во время обстрелов и заявил, что на этот раз рашисты наносили удары по жилым домам, гаражам, дорогам и тому подобное.

В Киеве тоже было много взрывов, прилет случился в отель. Ранения получил японский журналист, а также есть по меньшей мере один погибший человек. В столице начались аварийные отключения света.

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