Поражение произошло в 1 тысяче километров от линии фронта.

Силы обороны Украины 19 ноября нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в районе Альметьевска Республики Татарстан. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram, это один из ключевых узлов нефтепровода "Дружба".

"Подтверждено поражение трёх резервуаров РВСПА-50000 на территории НПС "Калейкино-1" – это одни из крупнейших нефтяных резервуаров, которые строятся в РФ. Один из них загорелся, два других повреждены", – говорится в сообщении.

Как пояснили в Генштабе, этот удар затрагивает всю нефтяную цепочку, а не отдельный объект.

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"В "Калейкино" принимают и смешивают нефть из разных регионов РФ, а отсюда она поступает на нефтеперерабатывающие заводы и в систему "Дружба". Через такие узлы Кремль превращает нефть в деньги для войны", – отмечается в сообщении.

Также в Генштабе заявили, что масштаб потерь виден из того, что стоит за аббревиатурой. В частности, каждый РВСПА-50000 – это стальное сооружение диаметром около 60 метров и высотой с шестиэтажный дом, рассчитанное на хранение до 50 тысяч кубометров нефти. "Внутри находится плавучий понтон, который лежит на поверхности нефти и сдерживает её испарение. На один такой резервуар уходит сотни тонн стали. Его месяцами возводят на специальном фундаменте, пояс за поясом сваривают стенки, а затем испытывают водой. Купить или восстановить такую конструкцию за день невозможно, а здесь под ударом оказались сразу три", – отмечается в сообщении.

Подтверждение последствий предыдущих поражений

Также отмечается, что на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, подвергшемся удару 18 ноября, уничтожен один резервуар РВС-5000 и повреждены еще восемь – семь РВС-5000 и один РВС-1000.

Кроме того, поврежден участок нефтепровода, пять технических и одно складское здание. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Что этому предшествовало

По данным Reuters, удары украинских дронов по российским НПЗ привели к сокращению совокупных объемов переработки нефти в России на 45% по сравнению с показателями конца октября.

В то же время, по данным The Financial Times, украинские удары по российским НПЗ превратили эту "страну-бензоколонку" в крупного покупателя топлива – морской импорт бензина в Россию в октябре достиг 390 тысяч тонн.

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