Вражескими ракетными обстрелами полностью разрушены два жилых дома, еще 12 повреждены.

Число раненых в результате ракетного удара по Николаеву выросла до семи, сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"7 раненых", - отметил он.

Массированный удар по Украине 31 декабря - последствия для Николаева

Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате сегодняшнего ракетного обстрела ранения получили шесть человек, из них трое госпитализированы. Вражескими ракетными ударами полностью разрушены два жилых дома, еще 12 повреждены.

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В целом, Силы обороны Украины сбили 12 из 20 запущенных россиянами крылатых ракет.

Также ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком и Запорожье.

Россия готовит новый удар

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил сегодня вечером, что российские оккупанты могут нанести новый удар по Украине 31 декабря еще раз – под бой курантов.

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