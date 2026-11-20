Средства уже поступили в государственный бюджет.

Украина получила почти 8 миллиардов евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за всю историю программы, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"Средства уже поступили в государственный бюджет. Они являются жизненно необходимой поддержкой для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны", – говорится в сообщении.

Премьер добавил, что с учетом этого поступления Украина получила в этом году уже 13,57 млрд евро по программе Ukraine Facility.

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Корецкий отметил, что финансирование стало возможным благодаря выполнению Киевом более 20 мер, предусмотренных Планом Украины.

Международная помощь Украине – последние новости

7 октября Украина получила 1,2 миллиарда евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan.

14 октября Европейский Союз выделил Украине 2,86 миллиарда долларов в рамках оборонного компонента программы Ukraine Support Loan.

По текущим оценкам Еврокомиссии, дефицит финансирования Украины в 2027 году составит около 70 миллиардов евро. В этом расчете уже учтены 45 млрд евро, которые Европейский Союз планирует предоставить в следующем году, а также часть обязательств, взятых на себя международными партнерами.

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