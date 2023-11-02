Туда войдут и бывшие "вагнеровцы".

Россияне формируют новые подразделения Росгвардии для переброски на временно оккупированные территории Украины. Там они будут проводить "контрдиверсионные мероприятия".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что лагерь для будущих подразделений россияне оборудуют под Воронежем.

"В состав группировок войдут террористы из несуществующей уже ЧВК "Вагнер" и новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек. По данным местных, новобранцы и бывшие "вагнеровцы" должны будут прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений после 3 ноября", – говорится в сообщении.

Основная задача этих подразделений – это "противодиверсионные мероприятия" на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

Российские оккупанты отправили на "фильтрацию" уже более 400 тысяч жителей Донецкой области. По данным ЦНС, на территории области функционируют 17 "фильтрационных пунктов", где украинцев подвергают давлению и пыткам. В частности, они есть в Донецке, Мариуполе, Мангуше, Дебальцево и других населенных пунктах области.

Ранее сообщалось, что на оккупированной Херсонщине и Луганщине россияне начали массовую проверку украинцев на "лояльность" к российскому режиму. Оккупанты хотят создать базу "нелояльных жителей".

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