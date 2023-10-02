Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес призвал президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию.

Для противостояния российской агрессии президент Украины Владимир Зеленский должен усилить мобилизацию в Украине.

Такое заявление сделал бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, отметив, что сейчас страна-агрессор увеличивает мобилизацию, сообщает The Telegraph.

"Средний возраст бойцов на фронте — более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт — Россия исподтишка мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939-м и 1941-м годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации Украины", - отмечает Уоллес.

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Уоллес также призвал партнеров Украины отправить ВСУ больше боеприпасов, Storm Shadows, а также дальнобойные ракеты ATACMS. В результате Украина будет иметь успех на поле боя, не допустит раскола международного сообщества и не позволит Путину выиграть время.

"То, что мы сейчас делаем для Украины, определит направление всей нашей безопасности на годы вперед", - добавил он, отметив при этом, что сегодня весь мир наблюдает за тем, имеет ли Запад решимость отстаивать собственные ценности и систему, основанную на правилах.

Мобилизация в Украине

В августе 2023 года в Минобороны рассказали, будет ли новая волна мобиилизации в Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников на тот момент заявлял, что критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии нет, поэтому потребность в объявлении новой волны мобилизации отсутствует.

В Раде предложили отменить отсрочку от мобилизации для студентов со вторым образованием.

Зеленский озвучил возможные изменения в процессе мобилизации, дав понять, что будут ли служить все.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о мобилизации в Украине.

Бывший советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что мобилизация в Украине будет усиливаться.

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