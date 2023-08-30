Отмечается, что сейчас есть злоупотребления, поскольку люди идут в вуз, чтобы получить отсрочку.

Представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для тех студентов, которые второй раз получают высшее образование.

"Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", - заявил народный депутат в интервью "Украинским Новостям".

По его словам, после полномасштабного вторжения в Украину увеличилось количество абитуриентов, которые старше 30 лет.

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"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если она поступила в аспирантуру сразу после учебы, то понятно. А когда у человека перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – считает Вениславский.

Однако он не исключает, что есть определенная категория людей, которые действительно хотят стать учеными.

"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребления... даже во многих зарубежных высших учебных заведениях открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине также начали открывать. Это то, что требует редактирования, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребления", – подытожил нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости

23 августа президент Владимир Зеленский анонсировал возможные изменения в процессе мобилизации. К нему обратились военные с просьбой предоставить возможности для расширения этого процесса.

Тогда Вениславский заметил, что пока предпосылок для увеличение количества военнообязанных для мобилизации нет.

Военнослужащий ВСУ Александр Матяш убежден, что воевать будут все мужчины.

Как известно, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины некоторых профессий считаются военнообязанными. УНИАН сообщал, кому предоставляется отсрочка от мобилизации в Украине.

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