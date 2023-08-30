Секретарь СНБО убежден, что позорные истории разоблачения военкомов-взяточников не повлияли на количество мобилизованных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проблем с мобилизацией в Украине не будет.

В интервью NV Данилов подчеркнул, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Одновременно набирать в армию 300 000 человек не планируется.

"Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, находящуюся рядом. У нас нет такого, что это какой-то процесс, о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не является максимально критичным", - сказал Данилов.

Видео дня

Также секретарь СНБО убежден, что позорные истории разоблачения военкомов-взяточников не повлияли на количество мобилизованных.

"Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь и старых, и слепых, и глухих. Это же их дело - рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела и идут на фронт, идут дальше служить. Сейчас военные берут себе столько мобилизованных, сколько нужно", - добавил Данилов.

Мобилизация в Украине - последние новости

23 августа президент Владимир Зеленский анонсировал возможные изменения в процессе мобилизации. К нему обратились военные с просьбой предоставить возможности для расширения этого процесса.

Представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для тех студентов, которые во второй раз получают высшее образование.

Вас также могут заинтересовать новости: