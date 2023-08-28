Объявленный Радой план мобилизации еще не выполнен, подчеркнул министр.

По состоянию на сейчас критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии нет, поэтому потребность в объявлении новой волны мобилизации отсутствует. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции.

"План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен. Нам нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс", – цитирует его заявление РБК-Украина.

В то же время глава Минобороны отметил, что вопрос повышения мобилизационной планки пока обсуждаться не будет.

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"Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос по увеличению планки мобилизации", – подчеркнул Резников.

Мобилизация в Украине

23 августа президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно возможных изменений в процессе мобилизации. Он отметил, что к нему обратились военные с просьбой предоставить возможности для расширения мобилизационного процесса.

В свою очередь представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что пока нет предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации.

В то же время военнослужащий ВСУ Александр Матяш убежден, что воевать будут все мужчины. Он прогнозирует, что так или иначе каждый мужчина призывного возраста будет привлечен в армию.

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