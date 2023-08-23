Глава государства сообщил, что военные призвали его дать возможность для расширения мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли вводить изменения в процессе мобилизации украинцев, в частности, по увеличению количества мобилизованных.

Во время брифинга по итогам третьего саммита Крымской платформы глава государства заявил следующее: "Скажу откровенно: военные ко мне с этим обратились. Чтобы дать возможность больше мобилизовывать".

По его словам, сейчас важен вопрос об органах, осуществляющих мобилизацию, и о том, каким образом они это делают. Следовательно, по мнению Зеленского, первоочередным является вопрос "наведения порядка" в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

Видео дня

"Нужно как можно быстрее ускорить процесс, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы что-то увеличивать, как это делать, кем и чем", - сказал президент.

Военное положение в Украине

17 августа Зеленский подписал принятые накануне Верховной Радой законы о продлении в Украине действия военного положения, а также о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: