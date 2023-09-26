Бывший советник главы ОП Украины дал прогноз о ходе мобилизации в Украине.

Война затянется, возможно, еще на три года, а мобилизация усилится, заявил бывший советник главы ОП Алексей Арестович, который в прошлом году говорил, что она продлиться "две-три недели". Об этом он сказал в интервью журналисту Василию Голованову. По словам Арестовича, государство заставит работодателей поставить всех мужчин на учет в военкоматы.

"Идти придется очень многим, если не всем. Вопрос только времени - это произойдет сейчас или через полгода. Неизвестно сколько продлится война. А если еще три года? Так, поверьте, все мужчины там побывают", - заявил Арестович.

Он добавил, что новые люди в ВСУ нужны для штурмовой пехоты. По его словам, год назад в Украине 3,5 млн мужчин не стояли на учете в военкоматах. Поэтому государство будет делать все, чтобы их найти.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее УНИАН сообщал, имеют ли повестки силу, если их не вручили лично в руки призывнику. Итак, если представители ТЦК вручают повестки родственникам, но при этом мужчина не брал документ и не расписывался в его получении, то такая повестка не обязывает к явке в ТЦК.

В Украине студенты могут получить повестку в ТЦК и СП. В Раде зарегистрировали законопроект "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Правки предусматривают отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет. Однако, сейчас студентов не будут мобилизовывать, поскольку изменения в закон еще не приняты. Им сейчас вручают повестки для того, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения.

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