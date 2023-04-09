Под минометным обстрелом находилось село Караичное Чугуевского района / фото t.me/khersonskaODA

Российские захватчики 9 апреля обстреляли Харьковскую область, в результате ранен гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, под минометным обстрелом находилось село Караичное Чугуевского района.

"Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", - отметил Синегубов.

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Также под вражеский огонь попал город Купянск. По данным ОВА, оккупанты с РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории.

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Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, в субботу, 8 апреля 2023 года, российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека.

Кроме этого, россияне в очередной раз обстреляли пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, в пгт Двухлетняя Купянского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Ранее, 7 апреля, оккупанты ударили по селу Борисовка Харьковского района. В результате вражеского обстрела погиб 39-летний мирный житель.

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