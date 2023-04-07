Жертвой противников стал мирный житель, отметил глава Харьковской областной военной администрации.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли мирные населенные пункты, в результате чего погиб один гражданский.

Об этом 7 апреля сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковской области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Сегодня, около 14:30, российские оккупанты обстреляли с. Борисовка Харьковского района", - отметил он.

По его словам, в результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский.

Видео дня

Обстрелы Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области во время обстрела российскими захватчиками города Берислав погиб мужчина. Обломки вражеских боеприпасов нанесли 36-летнему мужчине травмы во время плотного обстрела ночью. Тело погибшего нашли на улице. Медики уже ничем не могли помочь - только констатировали смерть.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки, 6 апреля, захватчики нанесли по нашей земле 18 авиационных и 5 ракетных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вас также могут заинтересовать новости: