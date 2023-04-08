В субботу, 8 апреля 2023 года, российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека.

"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие. Сегодня в результате обстрела пгт. Двуречная, к сожалению, погибли 2 мужчин – 65 и 34 лет", – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Кроме того, в с. Подолы ранения получила 65-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

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8 апреля на Харьковщине на минах подорвались два человека. Один случай произошел в поселке Слобожанское, другой – на кладбище в Изюме.

5 апреля на взрывных устройствах подорвались подросток и 25-летний спасатель. Обоих госпитализировали.

Кроме того, враг не прекращает обстрелы населенных пунктов области. Так, 7 апреля оккупанты ударили по с. Борисовка Харьковского района. В результате вражеского обстрела погиб 39-летний мирный житель.

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