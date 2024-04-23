Урегулирование должно быть целью, но только после того, как Киев обеспечит сдерживание.

США находятся на пороге окончательного принятия пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, и теперь Украине необходим новый план в войне. Как пишет Bloomberg, год назад ответ на вопрос, каким должен быть этот план, был ясен: Украина должна вернуть все оккупированные Россией территории, нанеся полное поражение России. Но если раньше это было возможно, то теперь уже нет, подчеркивает издание.

"Перерыв в предоставлении американской военной помощи Украине уже обернулся потерями жизней, земли и военной инициативы, которые будет трудно восстановить. Сейчас необходима новая, достижимая и последовательная стратегия прекращения войны, конечной целью которой является урегулирование", - считает Bloomberg.

При этом переговоры об урегулировании должны состояться тогда, когда Кремль поймет, что ему больше нечего выигрывать от продолжения борьбы, и когда Украина уже создаст средства сдерживания против любого возобновления боевых действий.

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Главное - как можно скорее доставить на фронт крайне необходимые артиллерийские снаряды, стабилизировав украинские линии. После этого ВСУ должны будут сосредоточиться на обороне, нанося потери российским войскам и технике и одновременно мобилизовывая рабочую силу, необходимую для восстановления и отдыха истощенных фронтовых подразделений, отмечает издание.

"Отсутствие каких-либо крупных попыток контрнаступления в 2024 году должно стать частью теории победы Киева, а не свидетельством того, что Украина не может победить. Потому что к следующему году, если все пойдет хорошо, она сможет использовать это время для перегруппировки, пополнения личного состава, средств ПВО и дальнобойной артиллерии, а также принять на борт F-16 и другую высокотехнологичную технику, которая понадобится ей для создания надежного, долгосрочного сдерживания будущего нападения. Для России же продолжение вторжения будет все более болезненным и труднооправданным", - подчеркивает Bloomberg.

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала оказание военной помощи союзникам. Еще до голосования в Министерстве обороны США сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

Ранее Bloomberg писал, что помощь США позволит ВСУ несколько перевести дух на поле боя, хотя вряд ли это само по себе переломит ход войны.

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