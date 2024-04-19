Генерал рассказал, что войдет в пакет помощи.

Пентагон сможет оперативно отправить Украине пакет военной помощи, если решение о предоставлении поддержки будет принято Палатой представителей и Сенатом.

Об этом сегодня заявил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, генерал-майор Пэт Райдер, сообщает украинский журналист Остап Яриш в микроблоге X (ранее - Twitter).

"Как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений, который среди прочего будет включать способности ПВО и артиллерии", - сказал Райдер.

Помощь Украине от США: последние новости

Напомним, что вчера были обнародованы три законопроекта об американской помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Если "украинский" законопроект примут, Государственный департамент Соединенных Штатов и Министерство обороны должны будут в течение 45 дней представить свою стратегию помощи стране. Документ предусматривает ассигнование 61 млрд долларов в связи с войной в Украине, в т.ч. 23 млрд - на пополнение американских арсеналов.

Сегодня Палата представителей провела процедурное голосование, которое позволит поставить документы на голосование уже завтра, 20 апреля.

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