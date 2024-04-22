По словам аналитиков, нет никаких гарантий, что помощь будет поступать в будущем.

Администрация Джо Байдена хочет начать поставки оружия и оборудования в Украину в течение нескольких дней после ожидаемого принятия закона о предоставлении помощи. Однако помощь поступит намного позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы. К тому же после 2024 года Украину ждет неопределенность, пишет Reuters.

Но чиновники и эксперты соглашаются, что артиллерийские снаряды, высокоточные ракеты и средства противовоздушной обороны изменят военную перспективу Украины. Однако аналитики предостерегают, что нет никаких гарантий, что помощь будет поступать в будущем.

"Благодаря военной помощи, которая будет оказана как практически, так и психологически, украинцы вполне способны удержать свои позиции до 2024 года и разрушить высокомерное представление Путина о том, что время на его стороне", – заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, добавив, что боеприпасы, ракеты для ПВО и дальнобойное вооружение могут начать двигаться "в течение нескольких дней", как только законопроекты станут законом.

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Задержка с помощью дорого стоила Киеву

Помощь поступает слишком поздно, поскольку дефицит материальных средств привел к тому, что Украина потеряла инициативу в октябре 2023 года, считает аналитик по вопросам России в Институте исследования войны Екатерина Степаненко. С октября Украина потеряла 583 кв. километра. Также Россия имела время подготовиться к наступательным операциям, которые ожидаются в конце весны или в начале лета.

Вице-адмирал в отставке Роберт Мерретт из Института политики безопасности и права при Сиракузском университете подчеркнул, что украинские военные должны иметь возможность немедленно применить боеприпасы – особенно ракеты ПТРК, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды. Украина также должна получить больше ракет для системы ПВО Patriot.

Политическая неопределенность

После 2024 года Украину ждет неопределенность. Среди основных причин – возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который выражал скептицизм относительно больших объемов помощи Украине и ставил под сомнение то, как быстро американская и европейская оборонная промышленность могут нарастить производство оружия. Такого же мнения придерживается часть Республиканской партии.

"Украина должна использовать 2024 год для восстановления своих сил для длительной войны. Цель Европы должна заключаться в том, чтобы быть в состоянии потенциально заполнить будущий пробел, оставленный Соединенными Штатами, если они не примут еще один дополнительный закон", – заявил Бергман.

По словам Джеффри Прайса, юриста-международника и старшего научного сотрудника Института внешней политики Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса, в случае подписания пакета законов США может иметь мощный сигнальный эффект не только с точки зрения морального духа украинцев, но и для других союзников США, которые будут оказывать помощь.

Помощь США

Во вторник, 23 апреля ожидается голосование в Сенате по утверждению законопроекта с помощью Украине, который уже утвердила палата представителей Конгресса США. Президент США Джо Байден призвал Сенат как можно скорее рассмотреть этот документ и отправить на подпись в Белый дом.

В ближайшем пакете военной помощи от США Украина может получить, в частности, тактические ракеты ATACMS увеличенного радиуса действия.

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