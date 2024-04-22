Полугодовое блокирование помощи в Конгрессе истощило силы Киева.

Одобрение Конгрессом США выделения более 60 миллиардов долларов помощи для Украины позволит ВСУ несколько перевести дух на поле боя, хотя вряд ли это само по себе переломит ход войны, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что многое будет зависеть от того, как быстро американская помощь дойдет до линии фронта. Из-за того, что пакет помощи был заблокирован в Конгрессе в течение шести месяцев, ВСУ боролись со все более острой нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как силы Кремля использовали свое преимущество.

По словам Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, эта помощь дает передышку украинским военным и поможет им замедлить продвижение Кремля, вести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для того, чтобы пойти дальше, необходима большая помощь, а это сложная перспектива в США, учитывая сопротивление республиканцев в Конгрессе.

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"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и далее - поскольку стратегия Путина заключается в том, чтобы переждать", - говорит он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с предоставлением американской помощи у Украины есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что даже если американская техника будет доставлена быстро, транспортная логистика, скорее всего, будет означать, что помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".

"Украинцам нанесен серьезный ущерб, а их вооруженные силы слабее, чем были бы в другой ситуации", - написал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии. - "Однако, по крайней мере сейчас, благодаря значительным вливаниям американской помощи, украинцы должны быть в состоянии стабилизировать ситуацию".

Помощь Украине от США - что известно

20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала проект закона, в котором предусмотрены десятки миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Документ еще должен принять Сенат, затем его дадут на подпись Байдену.

Еще до голосования в Пентагоне заявили, что смогут оперативно отправить в Украину новый пакет вооружений, когда решение будет окончательно принято.

В ISW отмечали, что Вооруженные силы Украины смогут приостановить наступление оккупационной армии при условии быстрого поступления помощи США.

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