В США продолжают внимательно наблюдать за возможной передачей ракет.

На текущий момент нет подтверждений, что Иран передал Российской Федерации баллистические ракеты собственного производства. Однако в США продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг потенциальных поставок.

Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время телефонного пресс-брифинга. Он заявил: "Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно".

Поставки ракет из Ирана в Россию: что известно

В середине октября журналисты Reuters узнали о договоренности между двумя странами. Иран согласился отправить в Россию баллистические ракеты и больше дронов-камикадзе.

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Сообщается, что агрессор получит ракеты семейств Fateh и Zolfaghar. Они могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно.

По данным CNN, в ответ Кремль согласился продавать Тегерану ядерные компоненты для изготовления ядерного топлива. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес тоже недавно рассказал, что Россия будет поставлять Ирану передовые военные компоненты. Это подорвет безопасность на Ближнем Востоке и во всем мире.

В начале ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ разместит иранские баллистические ракеты к северу от Украины. На текущий момент у нашей страны нет эффективной защиты от их ударов.

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