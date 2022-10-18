Соглашение якобы заключили во время визита иранской делегации в Москву.

Иран согласился предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

Соглашение между Ираном и Россией заключили 6 октября во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.

Видео дня

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов, проинформированный о визите.

Информированный западный чиновник подтвердил это, заявив, что Иран и Россия заключили соглашение о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, в частности Zolfaghar.

При этом иранский дипломат в комментарии агентству отверг утверждения западных чиновников о том, что поставки иранского оружия России нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

"Где их (беспилотники, ракеты - УНИАН) используют - это не вопрос к продавцу. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", - сказал дипломат.

Роль Ирана в войне России против Украины

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали теплоэлектростанцию.

17 октября вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе собирают доказательства и готовы отреагировать на применение иранских дронов в войне России против Украины. В ЕС очень внимательно отслеживают применение дронов, собирают доказательства. И будут готовы отреагировать теми инструментами, которые есть в их распоряжении.

Вчера Кулеба призвал Европейский Союз применить санкции против Ирана за поставки оружия в Россию.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе в Российской Федерации было 300 иранских дронов-камикадзе, общий контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких единиц.

Издание The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности с США и стран-союзников сообщило, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: