Вероятно, Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива.

В США считают, что Иран хочет, чтобы Россия помогла поддержать его ядерную программу в случае, если долгосрочная ядерная сделка с мировыми державами не будет реализована.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, по мнению представителей американской разведки, Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива. Топливо может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально приблизить страну к созданию ядерного оружия.

Источники CNN подчеркнули, что то, согласился ли Кремль, публично выступающий против получения Ираном ядерного оружия, оказать такую помощь, остается неясным.

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Также источнии CNN отмечают, что Иран опасается, что новая ядерная сделка не будет заключена или продлится не долго. Иран добивался от США гарантий, что администрация не откажется от сделки, но Америка не дала таких обещаний.

Побочная сделка с Россией позволила бы Ирану быстро восстановить свою ядерную программу в случае необходимости. Но сам факт таких заискиваний Ирана подрывает перспективу новой сделки.

"Очевидно, что побочные сделки между Россией, которые коренным образом подорвали бы структуру соглашения 2015 года, будут вызывать серьезную озабоченность и еще больше уменьшат возможность возврата к соглашению", – сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Любая тайная помощь Ирану, которая могла бы подстегнуть иранские усилия по производству ядерного оружия, также ознаменовала бы изменение позиции России, которая участвовала в переговорах по блокированию иранской ядерной программы страны. Власти США уделяют особое внимание раскрытию возможной тайной договоренности между странами.

"Как мы уже говорили, СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, ядерная сделка с Ираном – УНИАН) не стоит на повестке дня. Мы работаем с партнерами, чтобы разоблачить растущие связи между Ираном и Россией и привлечь их к ответственности. Мы будем твердо противостоять любому сотрудничеству, которое противоречило бы нашим целям в области нераспространения [ядерного оружия]", – заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Россия использует иранское оружие: что стоит знать

Накануне стало известно, что Иран, ранее предоставивший россиянам дроны-камикадзе для атак по городам Украины, согласился передать России баллистические ракеты и еще больше беспилотников.

К 26 октября РФ использовала около 400 иранских дронов против населения Украины. Более 300 дронов-камикадзе иранского происхождения были сбиты.

Данные разведки Израиля также подтверждают применение Россией иранских дронов. Кроме того, Израиль, вероятно, нанес авиаудары по окрестностям столицы Сирии, где могли производить иранские дроны.

В США считают, что Иран, вероятно, в обмен на дроны получает от российской стороны консультации по подавлению протестов.

Иран все еще продолжает отрицать свою причастность к передаче России этого вооружения, хотя уже известны и пути его передачи.

В конце октября Украина выдвинула Ирану требование о прекращении поставок оружия России.

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