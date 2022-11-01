Украина пока не имеет эффективной защиты от иранских баллистических ракет.

Балистические ракеты, которые Россия планирует закупить у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины.

Об этом сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы будем употреблять все средства защиты от этих ракет. Вероятно они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км одна ракета, другая ракета - 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", - констатировал Игнат.

Видео дня

По его словам, сбивать эти ракеты теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые есть у ВСУ на вооружении.

"У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", - пояснил Игнат.

По его словам, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты типа "Искандер-М", которые есть на вооружении у РФ. Представитель воздушной обороны пояснил, что у россиян заканчиваются "Искандеры-М" и они уже начали использовать свой неприкосновенный запас.

Как Иран помогает РФ в войне против Украины

в июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

Ранее была информация, что Иран предоставит для РФ высокоточные ракеты, а также бронежилеты.

Вас также могут заинтересовать новости: