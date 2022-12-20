С начала декабря в нашей стране ликвидировали уже более 60 вражеских беспилотников, отметил спикер командования Воздушных сил украинской армии.

В понедельник, 19 декабря, российские захватчики запустили по Украине столько иранских дронов-камикадзе "Шахед", сколько еще не запускали, - 35 штук.

Иранские дроны противник запустил с другой точки, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга, пишет "Радио Свобода".

"Вчера, как известно, в День святого Николая, рашисты поздравили нас одним из крупнейших "шахедных" обстрелов по количеству: 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Если брать во внимание статистику, то такое количество "Шахедов" они еще не выпускали", - отметил спикер.

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Игнат отметил, что ранее враг запускал такие дроны с временно захваченной части Херсонской области и с пока оккупированного Крыма, а в понедельник они были запущены с другой точки.

"Раньше это был оккупирован Крым и Херсонская область, сейчас точки запуска сместили к Краснодарскому краю, - восточное побережье Азовского моря", - добавил он.

Игнат также отметил, что средняя скорость "Шахедов" составляет 150 километров в час, и эти дроны могут кружиться, лететь по кругу, избегая систем противовоздушной обороны.

Несмотря на это, по его словам, в нашем государстве с 7 декабря уже ликвидировали 67 таких дронов.

Дроны атаковали Киев 19 декабря - что надо знать

Рано утром 19 декабря Киев и область массированно атаковали иранские дроны. В Киевской городской военной администрации сообщили, что над столицей уничтожили около 15 из более 20 вражеских дронов, но есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что в регионе повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Позже стало известно, что в области повреждены девять домов и пострадали три человека. Из-за вражеской атаки дронами возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Юрий Игнат говорил, что противник начал запускать иранские дроны ночью, чтобы нашим воинам было сложнее их ликвидировать.

19 декабря президент Владимир Зеленской сказал, что Россия получила от Ирана еще 250 "Шахедов".

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