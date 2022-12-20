Министр обороны Великобритании не сообщил подробностей о типах военных компонентов, которые Россия хотела передать Ирану.

Великобритания обвинила Россию в планировании поставки Ирану передовых военных компонентов в обмен на сотни беспилотников.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад сделать больше для разоблачения торговли между РФ и Ираном, сообщает издание Reuters.

"Иран стал одним из главных военных спонсоров России", - заявил Уоллес.

Видео дня

"В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как Ближний Восток, так и международную безопасность - мы должны разоблачить эту сделку. Фактически, я только что сделал это", - сказал он.

Уоллес не сообщил подробностей о типах военных компонентов, которые, по его словам, Россия хотела передать Ирану.

Сотрудничество России и Ирана в военной сфере

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что Российская Федерация в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет.

Издание NBC со ссылкой на представителя Белого дома писало о том, что РФ оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану. Отмечается, что в рамках расширенного партнерства Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты (а частности, истребители Су-35) и системы ПВО.

Накануне США обвинили генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша в том, что тот, очевидно, поддался на российские угрозы и не отправляет должностных лиц с целью проверки применения Россией дронов, поставляемых Ираном.