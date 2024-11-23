Российские источники утверждают, что 23-24 ноября Россия закроет часть своего воздушного пространства для проведения ракетных испытаний.

Российское руководство продолжает превозносить свою баллистическую ракету "Орешник", запущенную по Украине 21 ноября, и вполне возможно, повторит ее запуск в ближайшие дни, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Россия выигрывает от шумихи вокруг удара 21 ноября и, вероятно, надеется, что разжигание беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" заставит Запад свернуть свою поддержку Украины", - говорится в отчете.

При этом в ISW прогнозируют, что в ближайшие дни Россия может провести дополнительные испытательные пуски таких же или аналогичных баллистических ракет, чтобы добиться того же риторического эффекта.

Видео дня

Так, российские источники утверждают, что 23-24 ноября Россия закроет часть своего воздушного пространства для проведения ракетных испытаний, но не уточняют, какой тип ракеты испытывают российские войска.

Кроме того, заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий предупредил, что у России, вероятно, имеется до 10 ракет "Орешник" и что Россия, вероятно, проведет испытательные пуски всех этих ракет в будущем.

Ракета "Орешник"

Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой. Оккупанты заявляют, что задействовали ракету средней дальности "Орешник".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ракету запустили с мобильного ракетного комплекса "Кедр".

Как отметил научный сотрудник Ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффманн, эту ракету могут перехватить некоторые системы ПВО, например, SM-3 от Aegis или Aegis Ashore, а также, скорее всего, Arrow 3 и THAAD. Однако на вооружении Украины ихх нет.

Вас также могут заинтересовать новости: