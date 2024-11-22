Эксперты отмечают, что произошедшее - это явный отход от десятилетий доктрины ядерного сдерживания.

Применение Россией ракеты "Орешник" по Днепру - это последняя эскалация войны в Украине, что знаменует собой решающий и потенциально опасный момент "в конфликте Москвы с Западом", пишет CNN. В материале сообщается, что использование баллистической ракеты с несколькими боеголовками "в наступательном бою" - это явный отход от десятилетий доктрины сдерживания времен холодной войны.

Ранее подобные "многозарядные ракеты с независимым наведением" (MIRV) никогда не использовались для нанесения удара по противнику.

"Насколько мне известно, да, это первый случай применения MIRV в бою", - отметил директор проекта "Ядерная информация" в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. Кроме того, сообщается, что если в результате ядерной атаки на ядерную страну уцелеет хоть несколько боеголовок, то этого хватит для уничтожения нескольких крупных городов агрессора. Поэтому баллистические ракеты и были созданы исключительно с "оборонительной" целью.

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Однако аналитики, включая Кристенсена, утверждают, что ракеты с MIRV "могут спровоцировать, а не сдержать первый удар". Считается, что проще уничтожить несколько боеголовок до момента их запуска, чем пытаться сбить их, когда они летят к цели на гиперзвуковой скорости, ибо это является сложной задачей даже для самых лучших систем ПВО.

В это же время в мире все чаще говорят об испытаниях подобного типа ракет — в частности, в Индии, Китае, Северной Корее, Пакистане и даже в Великобритании. Эксперты отмечают, что увеличение количества боеголовок MIRV в арсеналах ряда стран "резко снизит стабильность в кризисных ситуациях".

Другие новости о ракете "Орешник"

Ранее УНИАН сообщал, что Буданов рассказал, сколько "Орешников" еще есть у России.

Кроме того, Шольц прокомментировал удар России по Днепру гиперзвуковой ракетой. "Развертывание нового оружия демонстрирует, насколько опасна эта война", - сказал он.

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