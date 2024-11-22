Сообщается. что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами.

Утром 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Отмечается, что подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

В ГУР проинформировали, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

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Сообщается. что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

"Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года", - заявили в ГУР.

Удар России по Днепру 21 ноября - что известно

Напомним, как сообщили в Воздушные силы ВСУ, утром 21 ноября РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире. Было повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот удар, заявив, что "сумасшедший сосед в очередной раз показал, как он боится".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории". По словам Путина, удар по Днепру был испытанием "Орешника", а целью удара был комплекс, который якобы "производит, в частности, ракетную технику".

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