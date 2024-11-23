На вооружении Украины их нет.

Кремлевский правитель Путин солгал, что российские баллистические ракеты "Орешник" нельзя перехватить. Существуют противовоздушные системы, которые способны на это.

Об этом в интервью CNN рассказал научный сотрудник Ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффманн. По его словам, некоторые противоракетные системы американского и израильского производства смогут сбить несколько боеголовок:

"Такие системы, как SM-3 от Aegis или Aegis Ashore, а также, скорее всего, Arrow 3 и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) могут абсолютно справиться с этим типом угрозы".

Военный аналитик отметил, что экономический фактор является большей проблемой, чем сам перехват, поскольку для сбития всех боеголовок понадобится большое количество перехватчиков.

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Ракета "Орешник"

Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой. Оккупанты заявляют, что задействовали ракету средней дальности "Орешник".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ракету запустили с мобильного ракетного комплекса "Кедр".

По данным СМИ, Киев уже начал переговоры с Вашингтоном о возможности получения системы противовоздушной обороны, которая может отражать такие атаки.

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