Такое решение относительно судьбы коллаборанта приняла оккупационная "власть Запорожской области".

Оккупационная "власть Запорожской области" сняла с должности "мэра" Энергодара Александра Волгу.

Как пишет прокремлевский ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона", Волгу уволили с должности указом "власти Запорожской области". Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности "губернатора" региона Евгений Балицкий.

Впрочем, сам Волга не подтвердил информацию о своем увольнении. Он отметил, что находится в отпуске.

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Ситуация в Энергодаре

В начале марта российские оккупанты захватили Энергодар в Запорожской области и территории Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе.

После обстрелов и провокаций на АЭС МАГАТЭ отправила на туда свою миссию, эксперты остались на станции для контроля за ситуацией.

Агентство выступает за создание зоны безопасности и защиты на ЗАЭС, но в России полностью исключают вариант демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением. Часть станции контролирует специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова. Оккупанты пытаются убедить персонал сотрудничать с российским "Росатомом".

Утром в воскресенье, 20 ноября, российские захватчики вновь нанесли удар по Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Зафиксировано более 10 взрывов.

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