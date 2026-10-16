Кремль хочет поставить плавучие АЭС одной из самых густонаселённых стран мира

В настоящее время у "Росатома" есть одна плавучая атомная электростанция в самой России.

Россия планирует поставить Индонезии плавучие атомные электростанции малой мощности для обеспечения электроэнергией промышленных кластеров. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет российский "Интерфакс"

"Росатом" предлагает индонезийским партнерам двухэтапный подход к реализации атомно-энергетических проектов. На первом этапе – размещение в стране плавучих энергоблоков малой мощности, а на втором – строительство наземных АЭС с реакторами большой мощности", – сообщил Мантуров.

По его словам, россияне видят "значительный интерес" к проектам плавучих атомных энергоблоков со стороны частных индонезийских компаний. Такие энергоблоки должны обеспечивать электроэнергией промышленные кластеры в отдаленных районах страны.

Видео дня

Отметим, что Индонезия – четвертая по численности населения страна мира, уступая лишь Индии, Китаю и США. По состоянию на 2026 год численность ее населения превышает 287 миллионов человек.

Справка УНИАН. Плавучие атомные электростанции основаны на технологиях судовых ядерных энергетических установок и могут использоваться для обеспечения электроэнергией островов и промышленных объектов в труднодоступных районах. Производимая ими электроэнергия относительно дорогая.

В настоящее время "Росатом" имеет одну плавучую атомную электростанцию на территории самой РФ. Это атомная теплоэлектростанция (ПАТЕС) проекта 20870 "Академик Ломоносов", находящаяся в порту города Певек (Чукотский автономный округ РФ).

Длина "Академика Ломоносова" составляет 144 метра, ширина – 30 метров, а его штатный экипаж насчитывает около 70 человек. Электрическая мощность – до 70 МВт от двух реакторных установок типа КЛТ-40С.

ПАТЕС включает плавучий энергоблок, береговую инфраструктуру для поставки потребителям электроэнергии и тепла, а также гидротехнические сооружения, обеспечивающие безопасное размещение энергоблока в акватории. Также в России на стадии реализации находится проект строительства ещё четырёх плавучих энергоблоков.

Атомная энергетика РФ – последние новости

В августе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение соглашение, заключенное его предшественником, которое предусматривало расширение мощностей венгерской атомной энергетики при участии "Росатома". Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв тогда заявлял, что российская государственная корпорация продолжает строительство двух новых реакторов на венгерской АЭС "Пакш" в соответствии с установленным графиком.

Сообщалось также, что Россия фактически использует временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в качестве военной базы.

Вас также могут заинтересовать новости: