Оккупанты не оставляют попыток заставить работников ЗАЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают все новые средства склонить людей к сотрудничеству.

Российские оккупанты усиливают давление на персонал Запорожской атомной электростанции и агитируют его к сотрудничеству с "Росатомом".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".

"Сейчас захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой, привлекая к агитации важковиков из топ-менеджмента российской госкорпорации - первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого заместителя главы "Росэнергоатома" Александра Шутикова", - говорится в сообщении.

Видео дня

В "Энергоатоме" рассказали, что сегодня, 26 октября, "Шутиков - лично, а Петров - в формате видеообращения начали "обрабатывать" украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС".

"Ради лучшего результата агитации, всех работников станции собрали и озвучили им обращение, основная идея которого состояла в необходимости и целесообразности перехода в состав "Росатома", - говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнули в "Энергоатоме", эта попытка потерпела такую же неудачу, как и все предыдущие. "К "пламенным речам" оккупантов атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков не будут работать. Потому что Запорожская АЭС - украинская! Так было, так есть и так будет!", - отмечается в сообщении.

Ситуация на захваченной ЗАЭС

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции.

В связи с ситуацией на ЗАЭС, которая оккупирована российскими захватчиками, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время вернуться в Украину для продолжения переговоров по созданию зоны безопасности на станции.

Сотрудников Запорожской АЭС, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды вражеской армии.

23 октября страны Большой семерки (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.