Появились подробности пророчества Ванги, которое должно сбыться в ноябре 2026 года

До этого об одном из самых странных пророчеств Ванги не было никаких деталей.

Известная болгарская провидица Баба Ванга предсказала, что человечество может впервые встретиться с внеземной цивилизацией в ноябре 2026 года.

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Согласно ее предсказанию, в этот период огромный космический корабль войдет в атмосферу Земли, пишет Ambito. Отмечается, что согласно трактовкам предсказания, возможный контакт с внеземной жизнью станет событием, которое изменит представления людей о Вселенной.

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В своем пророчестве Ванга рассказывала о существах с планеты Вамфим, которые уже находятся на Земле и готовят некое важное событие для человечества.

В описаниях этих существ говорится, что они выглядят полупрозрачными и мерцают, словно рыбья чешуя.

При этом отмечается, что несмотря на многолетние поиски внеземной жизни, ученые пока не располагают подтвержденными доказательствами существования внеземной цивилизации или состоявшегося контакта с ней.

Другие предсказания Ванги

Ранее УНИАН писал о том, что предсказания Ванги на вторую половину 2026 года леденят душу. Так, среди наиболее обсуждаемых сценариев – масштабный военный конфликт, первый контакт человечества с инопланетянами и разрушительные природные катастрофы.

Также сообщалось про предсказания Нострадамуса на 2026 год.

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