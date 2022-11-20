Отказ оборудования, которое повредили россияне, делает невозможным любые дальнейшие действия для запуска 5 и 6 энергоблоков ЗАЭС.

Утром в воскресенье, 20 ноября, российские захватчики вновь нанесли удар по Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.

Как сообщили в "Энергоатоме", зафиксировано не менее 12 "прилетов" атомной электростанции.

"В результате повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются", – говорится в сообщении.

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Накануне "Энергоатом" принял решение о выводе 5 и 6 энергоблоков на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, который критически необходим в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.

Госатомрегулирование предоставило соответствующее разрешение. Но российские оккупанты заблокировали подготовку энергоблоков для проведения необходимых мероприятий, а затем осуществили атаку.

Информируют, что захватчики "повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС".

"Энергоатом" обратился к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и Энергодара российских военных.

Реакция МАГАТЭ на обстрел ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии, сотрудники которого находятся на ЗАЭС, со ссылкой на своих экспертов сообщило, что вчера вечером и сегодня утром возобновился обстрел АЭС. Там отметили, что "некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но это не является критичным для безопасности".

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, не называя виновника обстрела, заявил, что нанесшие удары "играют с огнем".

"Взрывы произошли на территории этой крупной атомной электростанции, что является абсолютно недопустимым. Кто бы ни стоял за этим, это должно прекратиться немедленно. Как я уже много раз говорил, вы играете с огнем", – заявил он.

Также Гросси заявил, что не планирует сдаваться, пока вокруг АЭС не будет введена зона ядерной безопасности.

Ситуация на Запорожской АЭС

В начале марта российские оккупанты захватили Энергодар в Запорожской области и территории Запорожской АЭС, самой большой атомной электростанции в Европе.

После обстрелов и провокаций на АЭС МАГАТЭ отправила на Запорожскую АЭС свою миссию, эксперты остались на станции для контроля за ситуацией.

Агентство выступает за создание зоны безопасности и защиты на ЗАЭС, но в России полностью исключают вариант демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением. Часть станции контролирует специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова. Оккупанты пытаются убедить персонал сотрудничать с российским "Росатомом".

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