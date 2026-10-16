Украина уже договаривается о новой встрече с американцами, – Зеленский

Президент Украины надеется, что соответствующая договоренность о встрече между представителями Украины и США будет достигнута в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что уже в ближайшие дни будет достигнуто взаимопонимание с американской стороной относительно новой встречи "на том или ином уровне". Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы ведем переговоры с американской переговорной командой. Я знаю, что наша команда находится с ними в постоянном контакте. Думаю, в ближайшие дни договоримся о встрече на том или ином уровне", – сообщил Зеленский.

Как отметил глава государства, "мы будем продолжать жить и бороться". "Главное – жить с достоинством. Это же очень важно сегодня в жизни – любая жизнь важна. Она такая страшная во время войны. Очень важно, чтобы достоинство оставалось", – подчеркнул Зеленский.

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Обновлено в 16:22. Как говорится в сообщении Telegram-канала Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Кириллом Будановым, в ближайшие дни украинская переговорная группа будет договариваться со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, специальными представителями президента США Дональда Трампа, об очередной встрече в ближайшее время.

Также у Зеленского спросили, высказывали ли европейские лидеры ему какую-либо критику по поводу того, что произошло в последнее время в отношениях с Трампом.

"Я слышал от коллег из Европы только поддержку. Я им благодарен за это. Они понимают позицию Украины. Она абсолютно честная, чистая, максимально справедливая. Я считаю, что соответствующая договоренность, которая была между Соединенными Штатами Америки и Россией – дизельное соглашение – это договоренность, о которой мы не знали. И снятие санкций – это также было сюрпризом для всех", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские захватчики убивают украинцев, и что с Украиной нужно обсуждать, что США намерены делать с РФ.

"Я думаю, что мы должны знать об этом напрямую. Мы получали сигналы уже после того, как соответствующие события произошли, в том числе о "дизельном соглашении" и т. п. Наше предложение было очень простым – "энергетическое перемирие". И, кстати, потом, когда мы услышали от президента Соединенных Штатов Америки [об энергетическом перемирии] – мы, безусловно, сразу же публично поддержали это", – отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, украинская позиция заключалась в том, что если энергетического перемирия нет, то от США ожидалось предложение "хотя бы о каком-то перемирии, просто чтобы продемонстрировать, что идет деэскалация".

Однако никакого перемирия нет, потому что россияне этого не хотят, и такой сигнал поступил от американской стороны.

"Тогда мое предложение было следующим: ладно, мы партнеры, и поэтому понятно, вы решили, что вам это нужно [дизельное соглашение с РФ], хотя вся аналитика говорит, что это не влияет на цену, – но, тем не менее, сейчас речь не о причинах, а о последствиях, – и вам это нужно, но они будут атаковать нашу энергосистему, и если нет энергетического перемирия, дайте нам противоракетные ракеты, чтобы я защитил критически важные объекты", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что просил предоставить ракет-перехватчиков "не слишком много".

"На то время, пока вам это нужно, – "дизельное соглашение". Я этого не получил. То есть, смотрите, на мой взгляд, это выглядит странно", – сказал Зеленский.

Украина и США

Как сообщал УНИАН, в связи с решением Трампа ослабить санкции против России и начать закупать у нее дизельное топливо, отношения между лидерами США и Украины значительно обострились. Также Трамп требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ, которые являются наиболее эффективным средством воздействия на способность России привлекать финансирование для продолжения войны против Украины.

По мнению журналистов телеканала CNN, стремление Трампа снизить энергетические расходы делает победу Украины в её собственной войне более сложной и опасной задачей.

15 октября Трамп заявил, что не хочет иметь дело с Зеленским. Президент США также считает, что якобы Зеленский не хочет договариваться с Россией, которая продолжает полномасштабную войну против Украины.

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