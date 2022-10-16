Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют они себя неуверенно.

С недавних пор часть захваченной Запорожской АЭС начало контролировать бандформирование главы Чечни Рамзана Кадырова - специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

"Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют они себя неуверенно. Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова – СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2", говорится в сообщении.

Видео дня

Центр также сообщил, что РФ пытается как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Оккупанты поспешно проводят мероприятия по переводу системы хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты, а также приспосабливают все ядерные реакторы ЗАЭС к использованию российских топливных сборок. В настоящее время четыре из шести ядерных реакторов ЗАЭС работают с использованием топливных сборок американской компании Westinghouse Electric Company.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС-Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС один из энергоблоков Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

Вас также могут заинтересовать новости: